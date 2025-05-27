Манчестер Юнайтед согласовал сделку о переходе нападающего
Манчестер Юнайтед и Ипсвич согласовали переход Лиама Делапа, утверждает ESPN.
Манкунианцы сообщили клубу, что готовы активировать отступные форварда в размере 30 млн фунтов.
Также Манчестер Юнайтед согласовал условия личного контракта с представителями игрока. Клуб гарантирует Лиаму ключевую роль в перестройке команды наряду с Матеусом Куньей.
Однако на Делапа также претендуют и другие клубы. Дальше всех в переговорах продвинулись Челси и Эвертон.
Лондонцы предлагают форварду Лигу чемпионов, а "ириски" - солидный контракт и возможность повышение через два-три сезона.
Также ранее стало известно, что другой английский не намерен отпускать украинца в сборную.
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