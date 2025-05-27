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Футбол

Манчестер Юнайтед согласовал сделку о переходе нападающего

Лиам Делап вскоре должен принять решение о своем будущем.
Вчера, 14:50       Автор: Андрей Безуглый
Лиам Делап / Getty Images
Лиам Делап / Getty Images

Манчестер Юнайтед и Ипсвич согласовали переход Лиама Делапа, утверждает ESPN.

Манкунианцы сообщили клубу, что готовы активировать отступные форварда в размере 30 млн фунтов.

Также Манчестер Юнайтед согласовал условия личного контракта с представителями игрока. Клуб гарантирует Лиаму ключевую роль в перестройке команды наряду с Матеусом Куньей.

Однако на Делапа также претендуют и другие клубы. Дальше всех в переговорах продвинулись Челси и Эвертон.

Лондонцы предлагают форварду Лигу чемпионов, а "ириски" - солидный контракт и возможность повышение через два-три сезона.

Также ранее стало известно, что другой английский не намерен отпускать украинца в сборную.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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