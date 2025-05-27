Клуб АПЛ не хочет отпускать игрока в сборную Украины

Английский Брентфорд отказывается отпускать полузащитника Егора Ярмолюка в расположение молодежной сборной Украины.

Как сообщает ТаТоТаке, лондонский клуб считает, что участие 21-летнего футболиста на Евро-2025 может навредить его здоровью, ведь у игрока накопился хронический дискомфорт в тазобедренной области, который требует правильного восстановления и терапии в межсезонный период.

УАФ сейчас ведет переговоры с Брентфордом. Вместе обе стороны пытаются определить, какая стратегия лечения может быть эффективной для восстановления Ярмолюка.

В сезоне-2024/25 Ярмолюк провел 35 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием.

Ранее сообщалось, что ассисты Забарного и Миколенко принесли победы в последнем туре АПЛ.

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