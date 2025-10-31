iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ривер Плейт поднимет отступные по всем своим игрокам

Продажа Франко Мастантуоно вынудила клуб действовать.
Сегодня, 16:10       Автор: Андрей Безуглый
Франко Мастантуоно / Getty Images
Франко Мастантуоно / Getty Images

Ривер Плейт решил сменить свою политику.

Об этом рассказалчлен руководства клуба Стефано Ди Карло. Он заявил, что причиной тому стала продажа Франко Мастантуоно.

Напомним, что талантливого игрока зарбрал Реал, выплатив Риверу 45 млн евро, предусмотренных в отступных. Именно потому клуб теперь поднимет отступные своих игроков до 100 млн евро.

Мы всегда говорили, что не собираемся его продавать – и мы правда его не продавали: Реал Мадрид просто пришел и активировал его отступные. Было бы прекрасно, если бы он остался, но не получилось. Таков футбол.

Когда мы подписывали с ним контракт два года назад, это было отличным достижением. Он входит в топ-3 продаж в истории Латинской Америки... но с 45 миллионами за Мастантуоно мы, можно сказать, продешевили.

Европейский рынок работает в неудобное для нас время: они решают укрепить состав перед началом своих турниров, а нам при этом приходится терять игроков.

Цель заключается в том, чтобы устранить односторонность, когда кто-то хочет расторгнуть контракт. При отступных в 100 миллионов евро они вынуждены прийти и сесть за стол переговоров

Ранее также экс-игрок Ливерпуля откровенно назвал проблему своего клуба.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ривер Плейт

Статьи по теме

Флуминенсе обыграл Ульсан на КЧМ-2025, Ривер Плейт и Монтеррей голов не забили Флуминенсе обыграл Ульсан на КЧМ-2025, Ривер Плейт и Монтеррей голов не забили
Роналду отказал аргентинскому гранду перед Клубным ЧМ-2025 Роналду отказал аргентинскому гранду перед Клубным ЧМ-2025
МЮ и Челси включились в гонку за вундеркиндом из Аргентины МЮ и Челси включились в гонку за вундеркиндом из Аргентины
Не Кривцов: Интер Майами продал центрального защитника в Ривер Плейт Не Кривцов: Интер Майами продал центрального защитника в Ривер Плейт

Видео

Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу
Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа18:25
Ярмолюк возобновил полноценные тренировки после травмы
Украина17:48
Тренер Карпат получил дисквалификацию по итогам дерби с Рухом
Украина17:10
УПЛ: матч Кудривки и Оболони откроет 11-й тур
Другие страны16:10
Ривер Плейт поднимет отступные по всем своим игрокам
ММА15:45
Бывший двукратный чемпион UFC попал в серьезное ДТП
Формула 115:15
Цунода может оказаться в другом чемпионате
ЧМ-202614:55
Спортивный врач о перспективах Зинченко в ноябрьских матчах
Европа14:40
Бывший игрок Ливерпуля считает, что на команду все еще влияет смерть Жоты
Европа14:35
Перспективный полузащитник подпишет новый контракт с Барселоной
Биатлон14:15
IBU может ввести санкции против Симон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK