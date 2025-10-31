Ривер Плейт поднимет отступные по всем своим игрокам

Ривер Плейт решил сменить свою политику.

Об этом рассказалчлен руководства клуба Стефано Ди Карло. Он заявил, что причиной тому стала продажа Франко Мастантуоно.

Напомним, что талантливого игрока зарбрал Реал, выплатив Риверу 45 млн евро, предусмотренных в отступных. Именно потому клуб теперь поднимет отступные своих игроков до 100 млн евро.

Когда мы подписывали с ним контракт два года назад, это было отличным достижением. Он входит в топ-3 продаж в истории Латинской Америки... но с 45 миллионами за Мастантуоно мы, можно сказать, продешевили.

Европейский рынок работает в неудобное для нас время: они решают укрепить состав перед началом своих турниров, а нам при этом приходится терять игроков.

Цель заключается в том, чтобы устранить односторонность, когда кто-то хочет расторгнуть контракт. При отступных в 100 миллионов евро они вынуждены прийти и сесть за стол переговоров