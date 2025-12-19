Ибрагимович-младший заключил первый профессиональный контракт

Полузащитник Винсент Ибрагимович получил первый взрослый договор. 17-летний опорник подписал контракт с итальянским Миланом, сообщает официальный сайт клуба.

Сын легенды "россонери" присоединился к команде Милан Футуро. Винсент Ибрагимович присоединился к старшему брату Максимилиану в команде Массимо Оддо. Их отец работает советником итальянского гранда.

Златан защищал цвета Милана в 2010-2012, 2020-2023 гг. За это время Ибрагимович-старший провел 163 матча во всех турнирах (93 гола). В рядах "россонери" он выиграл 2 Скудетто.

К слову, ранее Милан нацелился на возвращение опытного защитника Тьяго Силвы.

