Милан близок к подписанию контракта c топ-форвардом из АПЛ

Милан одержал верх над Ювентусом в борьбе за французского нападающего Жана-Филиппа Матета, однако завершение соглашения зависит от решения Кристал Пелес относительно замены игрока.

По информации Sky Sports, Милан уже согласовал условия с Кристал Пелес по переходу форварда.

Теперь переход футболиста зависит от решения лондонского клуба. Если Кристал Пелес сможет найти замену 28-летнему форварду, Матета может присоединиться к клубу Серии А уже во время зимнего трансферного окна. В противном случае, сделку отложат до лета.

Ювентус ранее считался основным претендентом на Матета и даже согласовал личные условия с игроком. Однако Милан оказался более активным в переговорах с Кристал Пелес и приблизился к подписанию контракта с нападающим.

Матета в этом сезоне принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забив 10 голов и сделав два ассиста.

