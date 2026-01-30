iSport.ua
Милан близок к подписанию контракта c топ-форвардом из АПЛ

Клуб игрока еще не нашел ему замену.
Сегодня, 11:20       Автор: Василий Войтюк
Жан-Филип Матета / Getty Images

Милан одержал верх над Ювентусом в борьбе за французского нападающего Жана-Филиппа Матета, однако завершение соглашения зависит от решения Кристал Пелес относительно замены игрока.

По информации Sky Sports, Милан уже согласовал условия с Кристал Пелес по переходу форварда.

Теперь переход футболиста зависит от решения лондонского клуба. Если Кристал Пелес сможет найти замену 28-летнему форварду, Матета может присоединиться к клубу Серии А уже во время зимнего трансферного окна. В противном случае, сделку отложат до лета.

Ювентус ранее считался основным претендентом на Матета и даже согласовал личные условия с игроком. Однако Милан оказался более активным в переговорах с Кристал Пелес и приблизился к подписанию контракта с нападающим.

Матета в этом сезоне принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забив 10 голов и сделав два ассиста.

