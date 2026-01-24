Милан уговорил капитана на новый контракт

Вратарь Майк Меньян готов продолжить выступления за Милан. Итальянский гранд согласовал новый договор с французом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Кипер и клуб устно договорились о пролонгации. Новый контракт Меньяна с Миланом будет рассчитан до лета 2031 года. Детали соглашения в данный момент остаются тайной.

В нынешнем сезоне Меньян сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей. Он сохранил ворота сухими в 11-ти поединках. Действующий контракт – до ближайшего лета.

Кстати, миланский Интер дома разгромил Пизу на старте тура Серии A.

