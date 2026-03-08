iSport.ua
Милан - Интер 1:0: обзор матча и результат игры 08.03.2026

"Россонери" удалось немного сократить отставание от текущего лидера Серии А.
Вчера, 23:55       Автор: Игорь Мищук
Милан обыграл Интер / Getty Images
В воскресенье, 8 марта, в центральном матче 28-го тура итальянской Серии А состоялось Дерби делла Мадоннина, в котором Милан принимал Интер.

Подопечным Массимилиано Аллегри второй раз в сезоне удалось одержать победу в принципиально противостоянии с соседями, снова обыграв соперника с минимальным преимуществом 1:0.

Читай также: Дженоа с Малиновским нанесла поражение Роме

Первую половину встречи команды провели в равной борьбе, а свой единственный гол, ставший в итоге определяющим в поединке, "россонери" забили на 35-й минуте усилиями Первиса Эступиньяна. Юссуф Фофана передачей из глубины запустил эквадорца в прорыв слева в штрафной, а тот точно пробил в ближний верхний угол.

Во втором тайме "нерадзурри" попытались исправить ситуацию и увеличили давление на оппонента, однако все их попытки зацепиться хотя бы за ничью в этом матче оказались безрезультатными.

Интер с 67 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. Милан же после этой победы сократил отставание от лидера до семи баллов.

Статистика матча Милан - Интер 28-го тура чемпионата Италии

Милан - Интер 1:0

Гол: Эступиньян, 35

Ожидаемые голы (xG): 0.77 - 1.23
Владение мячом: 37% - 63%
Удары: 9 - 11
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 1 - 6
Фолы: 8 - 12

Милан: Меньян - Томори, Де Винтер, Павлович - Салемакерс, Фофана (Риччи, 73), Модрич, Рабьо, Эступиньян - Пулишич (Нкунку, 84), Леау (Фюллькруг, 73).

Интер: Зоммер - Биссек (Диуф, 80), Аканджи, Бастони (Аугусто, 68) - Луис Энрике (Думфрис, 59), Барелла (Фраттези, 68), Зелински, Мхитарян (Сучич, 59), Димарко - Эспозито, Бонни.

Предупреждения: Рабьо, Модрич - Бастони, Думфрис.

