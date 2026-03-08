Дженоа - Рома 2:1: обзор матча и результат игры 08.03.2026

В воскресенье, 8 марта, Дженоа встречалась на своем поле с Ромой в рамках 28-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Даниэле Де Росси сумели дома справиться с его предыдущей командой, одержав победу со счетом 2:1.

Первую половину встречи соперники провели без забитых мячей, а в начале второго тайма "россоблу" повели в противостоянии благодаря пенальти, который на 52-й минуте реализовал Жуниор Мессиас. Тем не менее уже через три минуты счет был равным, когда "джаллоросси" ответили результативным ударом Эвана Ндика.

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский начинал этот матч на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте, а под конец поединка принял непосредственное участие в голевом эпизоде, который принес победу его команде. На 80-й минуте украинец отдал на ход слева в штрафной Патрицио Мазини, тот прострелил в центр, а Витинья из пределов вратарской отправил мяч в сетку.

Набрав 30 очков, Дженоа занимает на данный момент 13-е место в турнирной таблице Серии А. Рома с 51 баллом расположилась на пятой позиции.

Статистика матча Дженоа - Рома 28-го тура чемпионата Италии

Дженоа - Рома 2:1

Голы: Мессиас, 52 (пен.), Витинья, 80 - Ндика, 55

Ожидаемые голы (xG): 2.75 - 0.36

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 11 - 8

Удары в створ: 5 - 1

Угловые: 3 - 6

Фолы: 11 - 17

Дженоа: Бейлоу, Маркандалли, Эстигор, Васкес, Сабелли, Френдруп, Мазини, Эллертсон (Мартин, 79), Мессиас (Малиновский, 64), Эхатор (Коломбо, 64), Экубан (Витинья, 75).

Рома: Свилар, Челик (Важ, 84), Манчини (Жолковски, 84), Ндика, Ренш (Гиларди, 70), Коне, Пизилли, Цимикас, Пеллегрини (Эль-Айнауи, 56), Вентурино (Кристане, 46), Мален.

Предупреждения: Мазини - Ндика, Мален, Кристанте.

