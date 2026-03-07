Ювентус - Пиза 4:0: обзор матча и результат игры 07.03.2026

В субботу, 7 марта, Ювентус встречался на своем поле с Пизой в рамках 28-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Лучано Спаллетти уверенно разобрались с аутсайдером национального первенства, одержав разгромную победу со счетом 4:0.

Первый тайм соперники провели без забитых мячей, а после перерыва "бьянконери" расправились с оппонентом, отправив в его ворота четыре безответных гола.

На 54-й минуте Ювентус вывел вперед Андреа Камбьязо, а вскоре Кефрен Тюрам удвоил преимущество хозяев поля. Позже Кенан Йилдыз довел результат до разгромного, а точку в поединке в компенсированное время поставил Жереми Бога.

Набрав 50 очков, Ювентус расположился на данный момент на шестой строчке турнирной таблицы Серии А. Пиза идет последней, имея в своем активе 15 баллов.

Статистика матча Ювентус - Пиза 28-го тура чемпионата Италии

Ювентус - Пиза 4:0

Голы: Камбьязо, 54, Тюрам, 65, Йилдыз, 75, Бога, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 2.68 - 0.45

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 25 - 7

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 4 - 4

Фолы: 7 - 7

Ювентус: Перин - Калулу, Бремер, Гатти (Келли, 46) - Маккенни, Локателли, Тюрам (Миретти, 77), Камбьязо - Консейсау (Копмейнерс, 77), Йилдыз (Костич, 83) - Дэвид (Бога, 46).

Пиза: Николас - Калабрези (Илинг-Джуниор, 76), Караччоло, Коппола - Лерис (Пиччинини, 60), Хейхольт (Лойола, 60), Марин (Куадрадо, 60), Эбишер, Ангори - Морео, Дуросинми (Стоилькович, 76).

Предупреждения: Бремер - Марин, Лерис, Караччоло.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!