iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус - Пиза 4:0: обзор матча и результат игры 07.03.2026

"Бьянконери" во втором тайме устроили избиение Пизе.
Вчера, 23:48       Автор: Игорь Мищук
Ювентус разгромил Пизу / Getty Images
Ювентус разгромил Пизу / Getty Images

В субботу, 7 марта, Ювентус встречался на своем поле с Пизой в рамках 28-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Лучано Спаллетти уверенно разобрались с аутсайдером национального первенства, одержав разгромную победу со счетом 4:0.

Первый тайм соперники провели без забитых мячей, а после перерыва "бьянконери" расправились с оппонентом, отправив в его ворота четыре безответных гола.

На 54-й минуте Ювентус вывел вперед Андреа Камбьязо, а вскоре Кефрен Тюрам удвоил преимущество хозяев поля. Позже Кенан Йилдыз довел результат до разгромного, а точку в поединке в компенсированное время поставил Жереми Бога.

Набрав 50 очков, Ювентус расположился на данный момент на шестой строчке турнирной таблицы Серии А. Пиза идет последней, имея в своем активе 15 баллов.

Статистика матча Ювентус - Пиза 28-го тура чемпионата Италии

Ювентус - Пиза 4:0

Голы: Камбьязо, 54, Тюрам, 65, Йилдыз, 75, Бога, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 2.68 - 0.45
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 25 - 7
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 4 - 4
Фолы: 7 - 7

Ювентус: Перин - Калулу, Бремер, Гатти (Келли, 46) - Маккенни, Локателли, Тюрам (Миретти, 77), Камбьязо - Консейсау (Копмейнерс, 77), Йилдыз (Костич, 83) - Дэвид (Бога, 46).

Пиза: Николас - Калабрези (Илинг-Джуниор, 76), Караччоло, Коппола - Лерис (Пиччинини, 60), Хейхольт (Лойола, 60), Марин (Куадрадо, 60), Эбишер, Ангори - Морео, Дуросинми (Стоилькович, 76).

Предупреждения: Бремер - Марин, Лерис, Караччоло.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус чемпионат Италии Серия А Пиза

Статьи по теме

Сербский форвард Ювентуса восстанавливается после долгого отсутствия Сербский форвард Ювентуса восстанавливается после долгого отсутствия
Ювентус продлил контракт с ключевым полузащитником Ювентус продлил контракт с ключевым полузащитником
Ювентус заинтересованный в подписании игрока Сельты Ювентус заинтересованный в подписании игрока Сельты
Рома и Ювентус устроили жаркую перестрелку Рома и Ювентус устроили жаркую перестрелку

Видео

ТОП-5 моментов НБА: эффектный данк защитника Миннесоты
ТОП-5 моментов НБА: эффектный данк защитника Миннесоты

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла мужскую эстафету в Контиолахти, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Футбол сегодня: два матча в рамках УПЛ, а также Ванат и Цыганков сыграют против Леванте
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромил Колос, ничья Оболони и Кривбасса
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: эффектный данк защитника Миннесоты
просмотров

Последние новости

Европа00:15
Барселона одержала минимальную победу над Атлетиком
Вчера, 23:48
Европа23:48
Ювентус разгромил аутсайдера Серии А
Футзал23:20
Экстра-лига по футзалу: ХИТ обыграл Авалон, победы Атлетика, Урагана и Кардинала
Европа22:52
Челси в большинстве дожал Рексем в Кубке Англии
Биатлон22:05
Украина определилась с составом на последнюю в сезоне женскую эстафету
Европа21:38
Украинки потерпели поражение от Испании в квалификации ЧМ-2027
Олимпийские игры20:59
Украина возглавила медальный зачет после первого дня Паралимпиады-2026
Европа20:24
Ливерпуль заключил новый долгосрочный контракт с ключевым хавбеком
Европа19:58
Судаков вернулся в общую группу Бенфики
Европа19:25
Жирона украинцев в большинстве спаслась от поражения аутсайдеру Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK