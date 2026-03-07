Рексем - Челси 2:4 д.в.: обзор матча и результат игры 07.03.2026

"Синие" дважды отыгрывались и сумели добыть победу в дополнительное время.

В субботу, 7 марта, Рексем принимал на своем поле Челси в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

Лондонской команде пришлось дважды по ходу встречи отыгрываться, однако в экстра-таймах все же удалось дожать представителя Чемпионшипа и одержать победу со счетом 4:2.

Рексем повел в противостоянии на 18-й минуте усилиями Сэма Смита, и только ближе к концу тайма Челси выровнял ситуацию благодаря автоголу Артура Оконкво, который срезал мяч в собственные ворота.

Во второй половине встречи на 78-й минуте Каллум Дойл снова вывел хозяев поля вперед. Тем не менее уже через четыре минуты Джош Ачемпонг сделал счет равным. А под конец основного времени игры Рексем остался вдесятером после того, как с поля был удален Джордж Добсон.

Уже в начале первого экстра-тайма Челси впервые повел в этом матче благодаря голу Алехандро Гарначо. Рексему на 114-й минуте в меньшинстве удалось ответить своим забитым мячом, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. "Синие" же под занавес встречи закрепили победный результат голом Жоао Педро.

Статистика матча Рексем - Челси 1/8 финала Кубка Англии

Рексем - Челси 2:4 д.в.

Голы: Смит, 18, Дойл, 78 - Оконкво, 40 (аг), Ачемпонг, 82, Гарначо, 96, Жоао Педро, 120+5

Ожидаемые голы (xG): 1.80 - 1.61

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 19 - 21

Удары в створ: 5 - 7

Угловые: 9 - 4

Фолы: 11 - 6

Рексем: Оконкво - Клеворт (Кейлор-Данн, 112), Хаем, Дойл (Брант, 106) - Лонгмен (Барнетт, 91), Вайнер (Броудхед, 76), Добсон, Томасон - Рэтбоун (Виндасс, 66), Смит (Мур, 66), О'Брайен.

Челси: Санчес - Сарр (Гию, 58), Адарабиойо, Бадиашиль - Ачемпонг (Гюсто, 85), Сантос, Лавия (Эссугу, 65), Хато (Кукурелья, 65) - Нету (Дерри, 100), Гарначо - Делап (Педро, 85).

Предупреждения: Томасон, Мур - Лавия, Сантос, Гарначо.

Удаление: Добсон, 90+3.

