Украина определилась с составом на последнюю в сезоне женскую эстафету

Гонка состоится на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Вчера, 22:05       Автор: Игорь Мищук
Кристина Дмитренко / Getty Images
Сборная Украины по биатлону назвала состав на последнюю в сезоне женскую эстафету, которая пройдет в рамках седьмого этапа Кубка мира в финском Контиолахти.

Как сообщает Суспільне Спорт, стартовать в командной гонке от Украины будет Анастасия Меркушина, а финишеркой станет Елена Городна.

Украина повторила лучший результат сезона в мужской эстафете в Контиолахти

Состав сборной Украины:

  • Анастасия Меркушина
  • Кристина Дмитренко
  • Дарина Чалык
  • Елена Городна

Женская эстафета в Контиолахти состоится в заключительный соревновательный день этапа в воскресенье, 8 марта, и начнется в 14:30 по киевскому времени.

