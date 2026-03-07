Украина определилась с составом на последнюю в сезоне женскую эстафету

Гонка состоится на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Сборная Украины по биатлону назвала состав на последнюю в сезоне женскую эстафету, которая пройдет в рамках седьмого этапа Кубка мира в финском Контиолахти.

Как сообщает Суспільне Спорт, стартовать в командной гонке от Украины будет Анастасия Меркушина, а финишеркой станет Елена Городна.

Состав сборной Украины:

Анастасия Меркушина

Кристина Дмитренко

Дарина Чалык

Елена Городна

Женская эстафета в Контиолахти состоится в заключительный соревновательный день этапа в воскресенье, 8 марта, и начнется в 14:30 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

