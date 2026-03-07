Украина возглавила медальный зачет после первого дня Паралимпиады-2026
Украина возглавила медальный зачет зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане-Кортине по итогам первого соревновательного дня.
Украинцы выбороли уже шесть наград: три золотых, одну серебряную и две бронзовые.
При этом в биатлонном спринте в классе спортсменов с нарушением зрения украинцы Александр Казик, Ярослав Решетинский и Анатолий Ковалевский заняли весь подиум.
Все медали Украины в первый день Паралимпиады-2026:
- Золото: Тарас Радь (биатлон, спринт, класс сидя), Александра Кононова (биатлон, спринт, класс стоя), Александр Казик (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения).
- Серебро: Ярослав Решетинский (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения).
- Бронза: Людмила Ляшенко (биатлон, спринт, класс стоя), Анатолий Ковалевский (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения).
Украина занимает первое место в медальной зачете, опережая по количеству золота Китай, на счету которого также шесть наград.
Паралимпиада-2026
Медальный зачет
золото + серебро + бронза = всего медалей
- 1. Украина - 3 + 1 + 2 = 6
- 2. Китай - 2 + 2 + 2 = 6
- 3. Австрия - 2 + 0 + 0 = 2
- 4. США - 1 + 1 + 0 = 2
- 5. Германия - 1 + 0 + 3 = 4
- 6. Норвегия - 1 + 0 + 0 = 1
- 6. Швейцария - 1 + 0 + 0 = 1
- 6. Швеция - 1 + 0 + 0 = 1
- 9. Канада - 0 + 2 + 1 = 3
- 10. Франция - 0 + 2 + 0 = 2
Ранее сообщалось, что зрители освистали российскую делегацию на открытии Паралимпийских игр.
