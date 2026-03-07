iSport.ua
Украина возглавила медальный зачет после первого дня Паралимпиады-2026

Украинские параатлеты завоевали шесть наград, три из которых высшей пробы.
Сегодня, 20:59
Украинские параатлеты вышли в лидеры медального зачета / Getty Images
Украинские параатлеты вышли в лидеры медального зачета / Getty Images

Украина возглавила медальный зачет зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане-Кортине по итогам первого соревновательного дня.

Украинцы выбороли уже шесть наград: три золотых, одну серебряную и две бронзовые.

При этом в биатлонном спринте в классе спортсменов с нарушением зрения украинцы Александр Казик, Ярослав Решетинский и Анатолий Ковалевский заняли весь подиум.

Украина выиграла первое золото на Паралимпийских играх

Все медали Украины в первый день Паралимпиады-2026:

  • Золото: Тарас Радь (биатлон, спринт, класс сидя), Александра Кононова (биатлон, спринт, класс стоя), Александр Казик (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения).
  • Серебро: Ярослав Решетинский (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения).
  • Бронза: Людмила Ляшенко (биатлон, спринт, класс стоя), Анатолий Ковалевский (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения).

Украина занимает первое место в медальной зачете, опережая по количеству золота Китай, на счету которого также шесть наград.

Паралимпиада-2026
Медальный зачет

золото + серебро + бронза = всего медалей

  • 1. Украина - 3 + 1 + 2 = 6
  • 2. Китай - 2 + 2 + 2 = 6
  • 3. Австрия - 2 + 0 + 0 = 2
  • 4. США - 1 + 1 + 0 = 2
  • 5. Германия - 1 + 0 + 3 = 4
  • 6. Норвегия - 1 + 0 + 0 = 1
  • 6. Швейцария - 1 + 0 + 0 = 1
  • 6. Швеция - 1 + 0 + 0 = 1
  • 9. Канада - 0 + 2 + 1 = 3
  • 10. Франция - 0 + 2 + 0 = 2

Ранее сообщалось, что зрители освистали российскую делегацию на открытии Паралимпийских игр.

