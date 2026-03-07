Зрители освистали российскую делегацию на открытии зимних Паралимпийских игр

В пятницу, 6 марта, состоялась церемония открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года, в которой под своим флагом приняла участие страна-агрессор.

Помимо россии, участие приняли спортсмены из беларуси. Отметим, что члены российской делегации впервые с 2014 года прошли под своим национальным флагом на Паралимпийских играх.

Во время прохода делегации зрители освистали спортсменов. Знаменосцами россии были назначены лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев.

Позже двое волонтеров вынесли украинский флаг, на который зрители отреагировали долгими аплодисментами.

Отметим, что 14 стран присоединились к бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года.

