Игрок сборной Украины рассказал, как проходила его реабилитация после перелома малоберцовой кости

Игрок Полесья и сборной Украины Владислав Велетень, который в матче против Зари получил перелом малоберцовой кости, разрыв синдесмоза и разрыв дельтовидной связки, рассказал о своей реабилитации.

Хавбек отметил, что проходил реабилитацию у лучшего реабилитолога в мире Андре, и заявил, что восстановление займет около пяти недель.

Говорят, у тебя непросто проходит реабилитация.

"Да, непросто. Во-первых, ты вне дома. Конечно, хотелось вернуться в команду, к семье, ты один, можно сказать. Плюс приходишь в шестнадцать истощённым – и уже нет сил. Пока пообедал, умылся, лёг – уже ужин, и всё. И так каждый день. У меня это длилось более месяца, у кого-то ещё больше", - поделился он.

Сейчас на каком этапе восстановления? Вижу, что ты начал бегать. Ты и до этого бегал?

Нет, до этого я не бегал. Там проверяли, могу ли я бегать, а сюда приехал – и мы начали бегать и выполнять такую работу. Сегодня провели тесты, насколько отличается сила в ногах.

