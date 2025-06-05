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Футбол

Вингер молодежной сборной Украины заинтересовал новичка бельгийского чемпионата - источник

Владислав Велетень может оказаться в Зюльте-Варегеме.
Сегодня, 13:41       Автор: Василий Медвидь
Владислав Велетень / ФК Колос Ковалівка
Владислав Велетень / ФК Колос Ковалівка

Вингер сборной Украины U-21 и Колоса Владислав Велетень может сменить клубную прописку летом.

Как сообщает Динамомания, в услугах Велетня заинтересован Зюльте-Варегем. Детали потенциальной сделки пока неизвестны.

Зюльте-Варегем по итогам сезона-2024/25 поднялся в бельгийский элитный дивизион, став победителем второго дивизиона.

Также Динамомания ранее сообщала, что Великаном интересуются в Португалии, однако, кто именно из местных клубов хотел бы видеть Владислава в своем составе, не отмечалось.

Напомним, что ранее Унаи Мельгоса объявил заявку на молодежное Евро-2025, в которую, в частности, попал и Владислав Велетень.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Владислав Велетень

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