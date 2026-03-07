iSport.ua
Калинина вышла в финал турнира WTA 125

В четвертый раз сыграет в решающем матче.
Сегодня, 12:23
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

В субботу Ангелина Калинина в полуфинале сыграла против представительницы Польши Катажины Кавы.

Украинская теннисистка без проблем одолела полячку. Матч длился 1 час и 33 минуты. За это время Калинина сделала три двойные ошибки и отыграла 8 из 11 брейк-поинтов.

Полуфинал
Ангелина Калинина (Украина) – Катажина Кава (Польша) 7:5, 6:2

Это противостояние Калининой и Кавы стало третьим. Общий счёт встреч - 2:1 в пользу Катажины. Теперь в финале Калинина встретится с Александрой Олейниковой, которая смогла обыграть японку Моюку Учидзиму.

Накануне Даяна Ястремская  провела матч на турнире Indian Wells против филиппинки.

