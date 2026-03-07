НБА и ФИБА договорились о запуске нового баскетбольного проекта в Европе

Рома и Милан могут сыграть в новой европейской лиге.

Президент федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи сообщил о том, что было достигнуто соглашение между НБА и ФИБА о запуске нового европейского баскетбольного проекта.

Соглашение между НБА и ФИБА уже оформлено. Нам это подтвердил президент ФИБА Хорхе Гарбахоса, когда приезжал в Турин.

Также президент отметил, что такие команды, как Рома и Милан, будут играть в новой лиге.

Добавим, что по новому соглашению у итальянских клубов будет возможность использовать логотипы НБА.

