НБА и ФИБА договорились о запуске нового баскетбольного проекта в Европе

Рома и Милан могут сыграть в новой европейской лиге.
Сегодня, 13:32       Автор: Валентина Чорноштан
Джанни Петруччи / Getty Images
Джанни Петруччи / Getty Images

Президент федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи сообщил о том, что было достигнуто соглашение между НБА и ФИБА о запуске нового европейского баскетбольного проекта.

Соглашение между НБА и ФИБА уже оформлено. Нам это подтвердил президент ФИБА Хорхе Гарбахоса, когда приезжал в Турин.

Также президент отметил, что такие команды, как Рома и Милан, будут играть в новой лиге.

Добавим, что по новому соглашению у итальянских клубов будет возможность использовать логотипы НБА.

Тем временем лидер Уорриорз  назвал двух игроков, которые могут побить его рекорд по трёхочковым.

