Калинина потерпела поражение в финале турнира в Анталье
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№202 WTA) не смогла завоевать титул на турнире WTA 125 в турецкой Анталье.
В финальном матче украинка в двух сетах потерпела поражение от японки Моюки Учидзимы (№104 WTA) - 5:7, 5:7.
Читай также: Снигур стала победительницей турнира в Португалии
Соперницы провели на корте два часа. За это время украинская теннисистка реализовала четыре из десяти брейк-поинтов, проиграв шесть геймов на собственной подаче.
Анталия, Турция
WTA 125, грунт
Финал
Ангелина Калинина (Украина) - Моюка Учидзима (Япония) 5:7, 5:7
Калинина в третий раз сыграла в финале турнира WTA 125. В предыдущих двух украинка одержала победы на турнире в Лиможе в 2022 и 2025 годах.
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с результатами матчей Ангелины Калининой.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!