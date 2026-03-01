Калинина потерпела поражение в финале турнира в Анталье

Украинская теннисистка уступила в борьбе за трофей японской сопернице.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№202 WTA) не смогла завоевать титул на турнире WTA 125 в турецкой Анталье.

В финальном матче украинка в двух сетах потерпела поражение от японки Моюки Учидзимы (№104 WTA) - 5:7, 5:7.

Читай также: Снигур стала победительницей турнира в Португалии

Соперницы провели на корте два часа. За это время украинская теннисистка реализовала четыре из десяти брейк-поинтов, проиграв шесть геймов на собственной подаче.

Анталия, Турция

WTA 125, грунт

Финал

Ангелина Калинина (Украина) - Моюка Учидзима (Япония) 5:7, 5:7

Калинина в третий раз сыграла в финале турнира WTA 125. В предыдущих двух украинка одержала победы на турнире в Лиможе в 2022 и 2025 годах.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с результатами матчей Ангелины Калининой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!