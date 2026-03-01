iSport.ua
Девятикратный чемпион Франции остался без президента

В Марселе смена руководства.
Сегодня, 14:25       Автор: Валентина Чорноштан
Пабло Лонгория / Getty Images
Пабло Лонгория / Getty Images

Президент французского клуба Марсель, Пабло Лонгория, принял решение покинуть пост, сообщает Le Progres.

Временным преемником Лонгории стал Альбан Жюстер, ранее Жюстер был генеральным директором по финансам.

До этого в отставку подал спортивный директор Мехди Бенатья.

Напомним, что Пабло Лонгория занимал пост президента пять лет.

К слову, звезда Барселоны побил возрастной рекорд Ла Лиги.

