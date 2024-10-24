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Сын Зинада мечтает играть за французский клуб, возглавляемый ныне экс-тренером Шахтера

Лука Зидан желает играть за Марсель.
Сегодня, 15:52
Лука Зидан / Getty Images
Лука Зидан / Getty Images

Французский голкипер Лука Зидан, который является сыном Зинадина Зидана, признался, что хочет выступать за французский Марсель. Гранд французского футбола ныне возглавляет Роберто Де Дзерби, в свое время работавший в Шахтере.

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"Я очень хотел бы открыть для себя французскую Лигу 1. Это тот чемпионат, который мне действительно нравится. Два года назад у меня была возможность поиграть во Франции, но не сложилось.

Я родился в Марселе, поэтому мечтаю играть за команду из моего родного города. Я понимаю, что сейчас не лучшее время для этого, но надеюсь попасть туда в будущем", – признался Зидан.

Стоит отметить, сейчас Лука выступает в Сегунде за Гранаду. Француз всего дважды выходил на поле в текущем сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Зидан ФК Марсель

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