Протестующие во Франции разграбили магазин клуба Марсель

Официальный магазин футбольного клуба Марсель на улице Ла-Канебьер пострадал во время массовых беспорядков во Франции.

В результате разграбления магазин получил значительные повреждения.

В Марселе решительно осудили произошедшее и выразили поддержку компании Puma, которая управляет торговой точкой.

"Эти события привели к значительному материальному ущербу, вынудив клуб временно закрыть магазин для публики", — говорится в заявлении французской команды.

При этом болельщики по-прежнему могут посещать другие официальные магазины клуба в Марселе. О возобновлении работы пострадавшей торговой точки будет объявлено дополнительно.

Массовые беспорядки охватили Францию в минувшие выходные на фоне протестов из-за роста цен и ухудшения качества государственных услуг. В понедельник власти Марселя ввели временный запрет на массовые собрания и демонстрации в городе.

Напомним, футбольные страсти продолжаются и на полях . На днях Реал добыл уверенную победу без Винисиуса в составе.

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