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Футбол

Бенфика может подписать защитника Динамо

Также французский и турецкий клубы следят за игроком.
Сегодня, 10:51       Автор: Валентина Чорноштан
Тарас Михавко / Getty Images
Тарас Михавко / Getty Images

Бенфика рассматривала кандидатуру Тараса Михавко для подписания этим летом, сообщает Record.

Однако, по данным источника, спустя время португальская команда отказалась от идеи подписать защитника киевского Динамо.

Но, несмотря на это, Михавко всё равно находится в шорт-листе других топ-клубов, а именно Марселя и Трабзонспора.

Отмечается, что французская и турецкая команды следят за ситуацией вокруг защитника. Добавим, что трансфер Тараса может составить около 10 млн евро.

Тем временем Романо  сообщил, что известный португалец подписал контракт с Реалом.

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