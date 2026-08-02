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Футбол

Артета прокомментировал слухи о Винисиусе, Альваресе и Дьокереше

Намекнул на активность на рынке.
Сегодня, 08:55       Автор: Валентина Чорноштан
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Арсенал начал тренировочные сборы, на которых "канониры" проводят товарищеские матчи. Перед игрой журналисты задали несколько вопросов Микелю Артете касательно трансферов английского коллектива.

Добавим, что испанец с улыбкой отреагировал на вопрос о возможном переходе Винисиуса, заявив лишь, что клуб продолжает активно работать на трансферном рынке.

Специалист также отказался комментировать слухи о Хулиане Альваресе, подчеркнув, что не обсуждает игроков других команд. При этом Артета подтвердил, что Виктор Дьокереш останется в составе "канониров".

Ранее сообщалось, что Арсенал готов рассмотреть возможность предложить Атлетико Дьокереша с доплатой в обмен на Альвареса, который остаётся главной трансферной целью лондонского клуба.

Тем временем Михаил Мудрик может покинуть Челси после возвращения из дисквалификации.

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