Артета прокомментировал слухи о Винисиусе, Альваресе и Дьокереше

Намекнул на активность на рынке.

Арсенал начал тренировочные сборы, на которых "канониры" проводят товарищеские матчи. Перед игрой журналисты задали несколько вопросов Микелю Артете касательно трансферов английского коллектива.

Добавим, что испанец с улыбкой отреагировал на вопрос о возможном переходе Винисиуса, заявив лишь, что клуб продолжает активно работать на трансферном рынке.

Специалист также отказался комментировать слухи о Хулиане Альваресе, подчеркнув, что не обсуждает игроков других команд. При этом Артета подтвердил, что Виктор Дьокереш останется в составе "канониров".

Ранее сообщалось, что Арсенал готов рассмотреть возможность предложить Атлетико Дьокереша с доплатой в обмен на Альвареса, который остаётся главной трансферной целью лондонского клуба.

Тем временем Михаил Мудрик может покинуть Челси после возвращения из дисквалификации.

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