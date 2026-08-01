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Футбол

Реал поставил ультиматум Винисиусу

Или контракт до 2032 года, или продажа этим летом.
Сегодня, 07:30       Автор: Валентина Чорноштан
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Мадридский Реал поставил точку в переговорах о новом контракте с Винисиусом Жуниором, пишет Marca.

Руководство клуба уведомило представителей бразильского вингера, что действующее предложение является окончательным. Напомним, что договор рассчитан до лета 2027 года.

"Сливочные" не намерены повышать зарплату игроку или пересматривать условия соглашения, сохраняя нынешнюю структуру окладов в команде.

Если Винисиус не примет предложение, Реал готов рассмотреть вариант с его продажей уже в текущее трансферное окно.

Тем временем бывший тренер Реала продолжает попытки подписать игроков своей экс-команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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