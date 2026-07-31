iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона подписала 18-летнего таланта из Брюгге

Джесси Бисиву еще не дебютировал во взрослом футболе.
Вчера, 23:35       Автор: Андрей Безуглый
Джесси Бисиву / barcelona.com
Джесси Бисиву / barcelona.com

Барселона объявила о трансфере Джесси Бисиву.

18-летний игрок обошелся каталонцам в 8,5 млн евро плюс процент при будущей продаже.

Стоит отметить, что Бисиву не успел дебютировать за первую команду Брюгге.

Однако при этом игрок является воспитанником бельгийского клуба и в прошлом сезоне провел 36 матчей за вторую команду.

Ранее также сообщалось, что Барселона следит за нападающим Бенфики.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Рома выкупит защитника из Бундеслиги Рома выкупит защитника из Бундеслиги
Аякс усилился опытным хавбеком Аякс усилился опытным хавбеком
Арбелоа продолжает попытки подписать игроков Реала Арбелоа продолжает попытки подписать игроков Реала
УПЛ: Заря стартовала в сезон победой над Колосом УПЛ: Заря стартовала в сезон победой над Колосом

Видео

Полесье завершило борьбу в еврокубках, проиграв Копенгагену - видео матча
Полесье завершило борьбу в еврокубках, проиграв Копенгагену - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: УПЛ возвращается - матч Заря - Колос откроет чемпионат
просмотров
Свитолина сыграет в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:35
Европа23:35
Барселона подписала 18-летнего таланта из Брюгге
Европа22:20
Рома выкупит защитника из Бундеслиги
Европа21:55
Аякс усилился опытным хавбеком
Европа21:35
Арбелоа продолжает попытки подписать игроков Реала
Украина20:50
УПЛ: Заря стартовала в сезон победой над Колосом
Украина20:33
Заря обыграла Колос в первом матче сезона-2026/27
Гимнастика19:50
Хорватия отказалась пускать росиян на Евро без нейтрального статуса
Европа19:10
"Это был самый тяжелый период": Мудрик прокомментировал снятие дисквалификации
Европа18:22
Мудрик официально вернулся к футболу
Европа17:35
Челси получил условный трансферный бан
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK