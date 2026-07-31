Барселона подписала 18-летнего таланта из Брюгге

Джесси Бисиву еще не дебютировал во взрослом футболе.

Барселона объявила о трансфере Джесси Бисиву.

18-летний игрок обошелся каталонцам в 8,5 млн евро плюс процент при будущей продаже.

Стоит отметить, что Бисиву не успел дебютировать за первую команду Брюгге.

Однако при этом игрок является воспитанником бельгийского клуба и в прошлом сезоне провел 36 матчей за вторую команду.

Ранее также сообщалось, что Барселона следит за нападающим Бенфики.

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