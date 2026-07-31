Арбелоа продолжает попытки подписать игроков Реала

Главный тренер Фулхэма Альваро Арбелоа продолжает интересоваться игроками Реала, пишет AS.

Напомним, что ранее "дачники" согласовали трансфера Гонсало Гарсии и Сезара Паласиоса.

Теперь же Арбелоа заявил руководству клуба, что хочет видеть в команде также Франко Мастантуоно.

Напомним, что аргентинец на хорошем счету в Реале, но Моуринью считает, что игроку больше поможет аренда.

Ранее также сообщалось, что Михаил Мудрик наконец вернется на поле.

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