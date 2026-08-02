Погода и логистика могут осложнить жизнь Леброну в новом сезоне

Леброн Джеймс может столкнуться с трудностями, если решит летать из Нью-Йорка на домашние матчи своей новой команды - Филадельфии.

Напомним, что 41‑летний форвард живёт в Нью‑Йорке и не хотел переезжать с семьёй в Филадельфию, где базируется команда. Он планировал использовать вертолёты для поездок на матчи.

Однако план Леброна рухнул из‑за череды препятствий. Главным из них являются строгие правила использования вертолётных площадок в Нью‑Йорке.

Второе - это неблагоприятные погодные условия и высокая стоимость перелётов. По подсчётам, только поездки на 41 домашний матч регулярного сезона обойдутся примерно в 328 тысяч долларов.

Как передаёт The Athletic, наиболее вероятно, что Джеймс будет добираться на игры на автомобиле, как ранее это делал Джей Джей Редик, выступая за Сиксерс.

К слову, Уорриорз готовы воссоединить легендарный дуэт.

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