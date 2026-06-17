Романо сообщил что известный португалец подписал контракт с Реалом
Бернарду Силва подписал контракт с мадридским Реалом.
Добавим, что португалец перешёл в испанскую команду на правах свободного агента.
К слову, контракт рассчитан на два года с опцией продления ещё на один сезон по схеме 2+1.
🚨 BREAKING: Bernardo Silva has now officially signed his Real Madrid contract.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026
Here we go from one week ago now confirmed as Portuguese midfielder joins on initial two year deal plus option to extend.
Wanted by José Mourinho. ⚪️🇵🇹 pic.twitter.com/WixASdvaOP
Напомним, что с 2017 года Силва выступал за Манчестер Сити, где стал шестикратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов в 2023 году.
Тем временем Милан официально назначил нового тренера.
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