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Футбол

Романо сообщил что известный португалец подписал контракт с Реалом

По схеме 2+1.
Сегодня, 08:52       Автор: Валентина Чорноштан
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Бернарду Силва подписал контракт с мадридским Реалом.

Добавим, что португалец перешёл в испанскую команду на правах свободного агента.

К слову, контракт рассчитан на два года с опцией продления ещё на один сезон по схеме 2+1.

Напомним, что с 2017 года Силва выступал за Манчестер Сити, где стал шестикратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов в 2023 году.

Тем временем Милан официально назначил нового тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Бернардо Силва

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