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Футбол

Олимпиакос выставил украинца на трансфер

Греческий клуб расстаётся с Яремчуком.
Сегодня, 12:48       Автор: Валентина Чорноштан
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Олимпиакос решил расстаться с Романом Яремчуком.

По информации источника, изначально на выход рассматривались Клейтон, а также один из дуэта Яремчук - Мехди Тареми, однако выбор был сделан в пользу украинца.

Напомним, что Яремчук выступает за Олимпиакос с июля 2024 года. За это время он провёл 49 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

Добавим, что вторую часть прошлого сезона нападающий провёл в аренде в Лионе, который заинтересован в полноценном трансфере игрока.

Тем временем Жирона не хочет продавать украинского форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос Роман Яремчук

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