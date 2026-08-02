Олимпиакос выставил украинца на трансфер
Олимпиакос решил расстаться с Романом Яремчуком.
По информации источника, изначально на выход рассматривались Клейтон, а также один из дуэта Яремчук - Мехди Тареми, однако выбор был сделан в пользу украинца.
A clarification by @Nikos_Kotsis confirms much of what we have believed and said on the show since the beginning of the summer.— Thrylos 7 International (@Thrylos7Intl) July 31, 2026
We have been saying for months that Clayton and AT LEAST 1 of Yaremchuk/Taremi would be gone. Yaremchuk was the one we expected, since May, would…
Напомним, что Яремчук выступает за Олимпиакос с июля 2024 года. За это время он провёл 49 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
Добавим, что вторую часть прошлого сезона нападающий провёл в аренде в Лионе, который заинтересован в полноценном трансфере игрока.
Тем временем Жирона не хочет продавать украинского форварда.
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