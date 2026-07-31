"Матч выиграл один игрок": Тренер Динамо назвал главную причину второго поражения от ПАОК

Игорь Костюк высказался о вылете из квалификации Лиги Европы.

Главный тренер Динамо Игорь Костюк прокомментировал поражение от ПАОК (0:2) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Наставник "бело-синих" выделил в составе соперника Янниса Константелиаса, который отличился дублем в этом поединке.

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"Матч выиграл один игрок - Константелиас. К сожалению, у нас нет исполнителя с таким уровнем мастерства. Мы отдали много сил, у нашей команды есть потенциал, и мы понимаем, за счет чего нужно улучшаться. Уровень мастерства игроков ПАОК высокий, мы видели, как они перестраивались, но при этом первый тайм можем занести в актив, когда мы хорошо играли. А где недоиграли, соперник этим воспользовался - и речь именно о том игроке, о котором я говорил.

В эпизоде ​​с первым пропущенным мячом мы недоиграли, почему-то проявив недостаточную концентрацию. Тот же Волошин выключился из игры, хотя до этого все было отлично, мы перестраивались, а в этом Назар недоиграл - и Константелиас воспользовался этим, открыв счет", - приводит слова Костюка официальный сайт Динамо.

Напомним, что Динамо вылетело в Лигу конференций, где в третьем раунде квалификации встретится с Карабахом.

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