ЛНЗ после серии пенальти вылетел из Лиги конференций

Удача была не на стороне украинского клуба.

В четверг, 30 июля, Гент принимал дома ЛНЗ в ответном матче квалификации Лиги конференций.

В первом тайме черкасская команда старались быть очень активной, им пару раз удавались неплохие атаки, который не сумели довести до гола.

А вот во втором тайме уже Гент не стал экономить силы и пошел вперед. Однако команда Пономарева также отлично показала себя в обороне, практически не допустив опасности у своих ворот.

В итоге нули на табло пробыли вплоть до 120-й минуты, и исход матча решался в серии пенальти. Удача была не на стороне ЛНЗ, сначала Руф парировал удар Твердохлеба, а затем Кузик отрпавил мяч в каркас.

Гент же не допустил ни одной ошибки в серии прошел дальше, а для ЛНЗ евросезон завершился.

Статистика матча квалификации Лиги Европы Гент - ЛНЗ

Гент - ЛНЗ 0:0 (по пен 4:2)

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 17 - 13

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 14 - 5

Фолы: 14 - 17

Гент: Руф — Нгом (Волкарт, 105+1), Берджесс, ван дер Гейден, Араужу — Лопеш, Бенеш (де Влигер, 46), Делорж (Сонко, 84) — Горе (Сек, 117), Вергара (Сиссе, 70), Дин (Кадри, 84).

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасич (Китела, 110), Горин, Муравский, Драмбаев — Якубу, Пастух (Твердохлеб, 120+1), Рябов (Таллес, 110) — Ассинор (Кравчук, 106), Дэвид (Микитишин, 68), Кузик.

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