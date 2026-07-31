Определился соперник Динамо в Лиге конференций

Стал известен первый соперник Динамо в Лиге конференций.

Напомним, накануне команда Игоря Костюка проиграла ПАОКу и выбыли из Лиги Европы.

Соперником Динамо должен был стать проигравший из пары ЦСКА София и Карабах. Команды дважды сыграли на ноль и решили исход дуэли в серии пенальти.

Точнее оказался болгарский клуб, который и прошел дальше. А Карабах упал в квалификацию Лиги конференций, где и встретится с Динамо.

Матчи запланированы на 6 и 13 августа.

Со всеми результатами Динамо вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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