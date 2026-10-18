Реал добыл уверенную победу без Винисиуса в составе

У Севильи не было никаких шансов.

В воскресенье, 18 октября, Реал принимал дома Севилью.

Мадридцы довольно активно начали поединок, взяв игру полностью под свой контроль. Севилье оставалось только защищаться и контратаковать.

А уже спустя полчаса Гюлер наконец открыл счет, и почти сразу Мбаппе оформил комфортное преимущество.

Во втором тайме Севилье так же не удалось переломить ход матча. Уже на 63-й минуте Мбаппе оформил пенальти в ворота Влаходимоса, в целом, похоронив шансы гостей на очки.

Точку в матче поставил новичок Реала Диоманде, замкнул передачу Тчуамени. Хотя перед этим Буэно успел забить гол престижа.

Статистика матча Реал - Севилья 9-го тура Ла Лиги

Реал - Севилья 4:1

Голы: Гюлер, 30, Мбаппе, 37, (пенальти), 63, Диоманде,82

Ожидаемые голы: 2.24 - 0.75

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 15 - 11

Удары в створ: 8 - 5

Угловые: 1 - 2

Фолы: 10 - 14

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