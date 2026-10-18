Реал добыл уверенную победу без Винисиуса в составе
В воскресенье, 18 октября, Реал принимал дома Севилью.
Мадридцы довольно активно начали поединок, взяв игру полностью под свой контроль. Севилье оставалось только защищаться и контратаковать.
А уже спустя полчаса Гюлер наконец открыл счет, и почти сразу Мбаппе оформил комфортное преимущество.
Во втором тайме Севилье так же не удалось переломить ход матча. Уже на 63-й минуте Мбаппе оформил пенальти в ворота Влаходимоса, в целом, похоронив шансы гостей на очки.
Точку в матче поставил новичок Реала Диоманде, замкнул передачу Тчуамени. Хотя перед этим Буэно успел забить гол престижа.
Статистика матча Реал - Севилья 9-го тура Ла Лиги
Реал - Севилья 4:1
Голы: Гюлер, 30, Мбаппе, 37, (пенальти), 63, Диоманде,82
Ожидаемые голы: 2.24 - 0.75
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 15 - 11
Удары в створ: 8 - 5
Угловые: 1 - 2
Фолы: 10 - 14
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