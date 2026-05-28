Рома готова побороться за вингера Марселя

Игрок попал в шорт-лист на усиление атаки римлян.

Мэйсон Гринвуд попал в сферу интересов Ромы, по информации La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что тренер римлян Джан Пьеро Гасперини попросил команду, а именно спортивного директора искать игроков для усиления линии атаки.

Один из главных кандидатов - Мэйсон Гринвуд, игрок может покинуть французский клуб из-за финансовых ограничений команды и непопадания их в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Однако сложность сделки заключается в том, что Манчестер Юнайтед имеет право на 40% от будущей перепродажи, что значительно усложняет переговоры для Ромы.

