Cудьи в НБА перестанут принимать решения по аутам

Франшиза переходит на систему Hawk-Eye с искусственным интеллектом для видеоповторов.

Комиссионер Адам Сильвер сообщил, что НБА внедрит систему с ИИ для автоматического определения выхода мяча за пределы площадки.

Как передает ESPN, лига хочет использовать технологию, похожую на Hawk-Eye в теннисе.

Отмечается, что решения будут приниматься автоматически с помощью камер, расположенных по периметру площадки, и искусственного интеллекта.

Добавим, что это делается, чтобы арбитры, в свою очередь, могли сосредоточиться на более сложных эпизодах, а именно на фолах.

