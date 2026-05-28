Александер Блокс выбыл с Ролан Гаррос. Его команда готовит требование компенсации

Как узкий корт и брезент оставили 21-летнего бельгийца без турнира.
Сегодня, 08:19       Автор: Валентина Чорноштан
Александер Блокс снялся с Ролан Гаррос из-за травмы голеностопа, полученной во время тренировки на кортах клуба Жан Буэн рядом с турниром.

Отмечается, что бельгиец сообщил, что подвернул ногу из-за брезента у края корта, из-за этого сторона теннисиста рассматривает возможность потребовать компенсацию,  передает Fanpage.

Наставник 21-летнего спортсмена сообщил, что подобное покрытие не должно находиться рядом с игровой зоной, особенно с учетом современного стиля тенниса, где игроки часто действуют глубоко за задней линией.

Добавим, что ранее на корты Жан Буэн жаловались в Ассоциации игроков PTPA, из-за этого организаторы изучают ситуацию вокруг площадки.

