Тренер Фулхэма близок к назначению на пост главного тренера в команду чемпионата Португалии
Отказал трёхлетнему предложению "садовников", чтобы возглавить "орлов".
Бенфика продолжает работу над назначением Марку Силвы на пост главного тренера команды.
Отмечается, что стороны ведут продвинутые переговоры по контракту по схеме "2+1".
Как пишет инсайдер Бен Джейкобс, ожидается, что специалист сменит Жозе Моуринью после его ухода из клуба.
Также журналист добавляет, что клуб, который возглавлял Марку Силва, а именно Фулхэм, все еще ожидает окончательного ответа специалиста по новому трехлетнему контракту, который обсуждается уже несколько месяцев.
