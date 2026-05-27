iSport.ua
Русский Українська

Стародубцева сенсационно одолела вторую ракетку мира на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка в волевом стиле пробилась в третий круг турнира.
Сегодня, 19:25       Автор: Игорь Мищук
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

В среду, 27 мая, украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№55 WTA) одержала сенсационную победу во втором раунде Открытого чемпионата Франции.

В поединке за выход в третий круг Ролан Гаррос украинка встречалась со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной (№2 WTA) из Казахстана и одолела соперницу в трех сетах.

Читай также: Свитолина вышла в третий раунд Ролан Гаррос

Рыбакина выиграла первую партию 6:3, однако Стародубцева забрала вторую, отдав оппонентке всего один гейм - 6:1. В третьем сете украинская теннисистка вела со счетом 3:0, однако не удержала преимущество, а судьба путевки в следующий раунд решалась на тай-брейке, где украинка одержала итоговую победу - 7:6(4).

Соперницы провели на корте 2 часа 30 минут. Стародубцева за матч один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов.

Ролан Гаррос
Второй круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) 3:6, 6:1, 7:6(4)

Следующая соперница Стародубцевой определится в матче между американкой Хейли Баптист и китаянкой Ван Сиюй.

Напомним, что Марта Костюк также пробилась в третий круг Ролан Гаррос.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ролан Гаррос Юлия Стародубцева

Статьи по теме

Костюк пробилась в третий круг Ролан Гаррос Костюк пробилась в третий круг Ролан Гаррос
Снигур завершила дебютное выступление в основной сетке Ролан Гаррос Снигур завершила дебютное выступление в основной сетке Ролан Гаррос
Свитолина вышла в третий раунд Ролан Гаррос Свитолина вышла в третий раунд Ролан Гаррос
Паолини взяла верх над Ястремской на Ролан Гаррос Паолини взяла верх над Ястремской на Ролан Гаррос

Видео

Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Лиги конференций
просмотров
Свитолина преодолела второй круг Ролан Гаррос
просмотров
Плей-офф НБА: прошел пятый матч финальной серии Западной конференции
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Теннис19:25
Стародубцева сенсационно одолела вторую ракетку мира на Ролан Гаррос
Теннис19:00
Костюк сыграет в третьем раунде Ролан Гаррос
Теннис18:49
Костюк пробилась в третий круг Ролан Гаррос
Теннис18:25
Снигур завершила дебютное выступление в основной сетке Ролан Гаррос
Теннис18:00
Свитолина преодолела второй круг Ролан Гаррос
Теннис17:48
Свитолина вышла в третий раунд Ролан Гаррос
Лига конференций17:15
Лига конференций: Кристал Пэлас и Райо Вальекано разыграют трофей
Европа14:48
Реал переплатит за Моуринью вдвое из-за выборов президента
Европа14:20
Альварес дал понять Атлетико, что хочет команду
13:48
Евролига ищет город, который примет "Финал четырёх" вместо Абу-Даби
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK