Стародубцева сенсационно одолела вторую ракетку мира на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка в волевом стиле пробилась в третий круг турнира.

В среду, 27 мая, украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№55 WTA) одержала сенсационную победу во втором раунде Открытого чемпионата Франции.

В поединке за выход в третий круг Ролан Гаррос украинка встречалась со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной (№2 WTA) из Казахстана и одолела соперницу в трех сетах.

Рыбакина выиграла первую партию 6:3, однако Стародубцева забрала вторую, отдав оппонентке всего один гейм - 6:1. В третьем сете украинская теннисистка вела со счетом 3:0, однако не удержала преимущество, а судьба путевки в следующий раунд решалась на тай-брейке, где украинка одержала итоговую победу - 7:6(4).

Соперницы провели на корте 2 часа 30 минут. Стародубцева за матч один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов.

Ролан Гаррос

Второй круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) 3:6, 6:1, 7:6(4)

Следующая соперница Стародубцевой определится в матче между американкой Хейли Баптист и китаянкой Ван Сиюй.

Напомним, что Марта Костюк также пробилась в третий круг Ролан Гаррос.

