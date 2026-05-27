Альварес дал понять Атлетико, что хочет команду

Открыт к переходу.
Сегодня, 14:20       Автор: Валентина Чорноштан
Хулиан Альварес / Getty Images
Нападающий Атлетико Мадрид Хулиан Альварес заинтересован в переходе в Барселону, пишет по информации Diario Sport.

Аргентинец сообщил команде, что во время переговоров о новом контракте с мадридской командой он осознал, что хочет пересмотреть своё будущее, а именно покинуть матрасников.

Отмечается, что Диего Симеоне заявил, что не намерен препятствовать возможному уходу Альвареса, но при этом клуб хочет получить за форварда около 150 миллионов евро.

Внутри Барселоны с позитивом смотрят на трансфер Хулиана, но понимают, что из-за ценника подписание аргентинца усложняется. Каталонцы считают, что нападающий должен повлиять на свою цену, если действительно хочет к ним перейти.

