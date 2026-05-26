Кристал Пэлас — Райо Вальекано: превью финала Лиги конференций

Очередной розыгрыш Лиги конференций подошел к своему завершению, и впереди остается лишь один матч, который определит нового обладателя трофея.

До финала турнира добрались две команды, которые еще перед стартом сезона считались одними из фаворитов соревнования. Кристал Пэлас и Райо Вальекано провели яркую еврокубковую кампанию и теперь попытаются вписать свои имена в историю европейского футбола.

Кристал Пэлас — Райо Вальекано

22:00, 27 мая, Ред Булл Арена (Лейпциг, Германия)

Путь к финалу

Обе команды начали свой путь в турнире с раунда плей-офф квалификации. Кристал Пэлас на этой стадии дважды встретился с норвежским Фредрикстадом и за два матча сумел забить лишь один мяч, при этом не пропустив ни одного. Райо Вальекано же противостоял белорусскому Неману. Испанцы минимально победили на выезде, а дома уже оформили разгром — 4:0.

Основной этап Лиги конференций Кристал Пэлас начал выездным матчем против киевского Динамо, где одержал победу со счетом 2:0. Далее были поражения от кипрского АЕКа и французского Страсбура, а также ничья с финским КуПС. При этом лондонцы добыли еще две победы — над АЗ и ирландским Шелбурном, что позволило команде занять 10-е место в таблице основного этапа.

Из-за этого Кристал Пэласу пришлось играть дополнительный раунд плей-офф. После ничьей в первом матче английский клуб все же сумел пройти боснийский Зриньски. В 1/8 финала команду ждала еще одна встреча с кипрским АЕКом. Дома лондонцы сыграли вничью 0:0, а уже на выезде сумели вырвать победу в овертайме.

В четвертьфинале и полуфинале ситуация для Кристал Пэлас была уже значительно комфортнее. В первых матчах команда одерживала уверенные победы — 3:1 против Фиорентины и 3:1 против донецкого Шахтера. Это позволило спокойнее проводить ответные поединки и в итоге оформить выход в финал.

Райо Вальекано на основном этапе выиграл все три домашних поединка — против Шкендии из Северной Македонии, польского Леха и косовской Дриты. На выезде результаты были менее стабильными: ничья со шведским Хеккеном, поражение от Слована Братислава, но при этом и победа над польской Ягеллонией.

Итоговое пятое место позволило Райо начать плей-офф со стадии 1/8 финала, где соперником стал турецкий Самсунспор. После выездной победы 3:1 дома испанцы даже минимально уступили, однако этого хватило для прохода дальше.

В четвертьфинале Райо встретился с АЕКом из Афин и в первом матче одержал убедительную победу 3:0. Однако в ответной встрече ситуация едва не завершилась катастрофой: некоторое время счет был 0:3, и команда находилась в шаге от одного из самых громких вылетов турнира. Впрочем, мяч, забитый позже, все же позволил испанцам выйти в полуфинал.

На стадии 1/2 финала Райо Вальекано встретился с одним из главных фаворитов турнира — Страсбуром. Две минимальные победы со счетом 1:0 — дома и на выезде — вывели испанский клуб в финал Лиги конференций.

Форма команд

Концовку сезона в Англии Кристал Пэлас провел не слишком удачно. Команда уже не боролась ни за еврокубковые места, ни за выживание, поскольку имела комфортный отрыв от опасной зоны. Из-за этого складывалось впечатление, что лондонцам либо не хватало мотивации, либо просто не все получалось на футбольном поле.

После победы над Шахтером Кристал Пэлас не одержал ни одной победы в четырех матчах. Да, среди соперников были Манчестер Сити и Арсенал, однако лондонцы на момент встречи уже гарантировали себе чемпионский титул. В матчах против Брентфорда и Эвертона команда также не сумела победить, дважды сыграв вничью.

В то же время Райо Вальекано в Ла Лиге до последнего боролся за еврокубковые места. В последний раз команда проигрывала в чемпионате Испании еще 12 апреля. После этого были победы над Эспаньолом, Хетафе, Вильярреалом и Алавесом в последнем туре.

Впрочем, даже такая серия не позволила Райо добыть заветную путевку в еврокубки на следующий сезон. Испанский клуб в итоге отстал от Хетафе всего на одно очко в турнирной таблице.

Ориентировочные составы

У Кристал Пэлас есть две существенные потери — травмы получили американский защитник Крис Ричардс и английский хавбек Адам Уортон. Оба игрока находятся под вопросом и, возможно, смогут сыграть.

Ориентировочный состав Кристал Пэлас: Хендерсон — Канво, Лакруа, Риад — Муньос, Хьюз, Кamada, Митчелл — Сарр, Пино — Матета

Перед полуфинальным матчем Лиги конференций повреждение получил Илиас Ахомач, и его участие находится под большим вопросом, а вот один из лучших бомбардиров команды Альваро Гарсия должен вернуться.

Ориентировочный состав Райо Вальекано: Баталья — Рациу, Лежен, Сисс, Чаваррия — Валентин, Лопес — де Фрутос, Паласьон, Гарсия — Алемао

Прогноз на игру

Уровень игроков у Кристал Пэлас, кажется, несколько выше. И на решающих стадиях турнира команда показала, что умеет добиваться нужного результата тогда, когда это действительно необходимо.

Тем не менее форма в последних матчах указывает на то, что лондонцам может быть довольно сложно в этом поединке.

Обе команды забивали почти в каждом матче Лиги конференций, и вероятность того, что и в этот раз обе забьют — высокая.

Прогноз ISPORT: Кристал Пэлас не сможет выиграть в основное время.

