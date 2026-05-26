Сборная Польши огласила заявку на товарищеский матч с Украиной

Поляки примут украинцев в спарринге 31 мая во Вроцлаве.
Сегодня, 15:45       Автор: Игорь Мищук
Сборная Польши обнародовала список игроков, которые будут готовится к предстоящим товарищеским матчам с Украиной и Нигерией.

Об этом сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

Главный тренер польской национальной команды  Ян Урбан вызвал на тренировочный сбор 26 исполнителей.

Заявка сборной Польши:

  • Вратари: Марцин Булка (Неом), Камиль Грабара (Вольфсбург), Матеуш Кохальски (Карабах).
  • Защитники: Ян Беднарек (Порту), Томаш Кендзера (ПАОК), Якуб Кивиор (Порту), Кацпер Потульски (Майнц), Аркадиуш Пырка (Санкт-Паули), Норберт Войтушек (Ягеллония), Оскар Войцик (Краковия), Пшемыслав Вишневски (Видзев).
  • Полузащитники: Якуб Камински (Кельн), Бартош Капустка (Легия), Кацпер Козловски (Газиантеп), Оскар Петушевски (Порту), Якуб Пиотровски (Удинезе), Филип Розга (Штурм), Михал Скораш (Гент), Бартош Слиш (Брондбю), Себастьян Шимански (Ренн), Никола Залевски (Аталанта), Петр Зелински (Интер).
  • Нападающие: Кароль Чубак (Мотор Люблин), Роберт Левандовски (Барселона), Кароль Свидерски (Панатинаикос), Матеуш Жуковски (Магдебург).

Напомним, что сборная Польши примет Украину 31 мая во Вроцлаве, а 3 июня в Варшаве сыграет против Нигерии.

Ранее новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера также огласил заявку команды на товарищеские матчи с Польшей и Данией.

