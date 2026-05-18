Сборная Украины опубликовала заявку на товарищеские матчи

Андреа Мальдера вызвал двух новичков.
Сегодня, 20:05       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины / Getty Images

Сборная Украины определилась с набором футболистов на предстоящие товарищеские матчи.

Напомним, что команда встретится с Польшей и Данией.

Также в команде под руководством Андреа Мальдеры будут два новичка, а еще вернутся в состав те, кого не вызывал Сергей Ребров.

Заявка сборной Украины на товарищеские матчи

Вратари:

  • Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия),
  • Андрей Лунин (Реал, Испания),
  • Дмитрий Ризник (Шахтер),
  • Руслан Нещерет (Динамо)

Защитники:

  • Илья Забарный (ПСЖ, Франция),
  • Николай Матвиенко (Шахтер),
  • Валерий Бондарь (Шахтер),
  • Тарас Михавко (Динамо),
  • Эдуард Сарапий (Полесье),
  • Виталий Миколенко (Эвертон, Англия),
  • Александр Романчук (Университатя, Румыния)

Полузащитники:

  • Олег Очеретько (Шахтер),
  • Артем Бондаренко (Шахтер),
  • Егор Назарина (Шахтер),
  • Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия),
  • Николай Шапаренко (Динамо),
  • Андрей Ярмоленко (Динамо),
  • Георгий Судаков (Бенфика, Португалия),
  • Геннадий Синчук (Монреаль, Канада),
  • Александр Назаренко (Полесье),
  • Алексей Гуцуляк (Полесье),
  • Виктор Цыганков (Жирона, Испания),
  • Руслан Малиновский (Дженоа, Италия),

Нападающие:

  • Роман Яремчук (Лион, Франция),
  • Матвей Пономаренко (Динамо),
  • Артем Довбик (Рома, Италия)

Ранее также свою заявку на ЧМ-2026 опубликовала сборная Хорватии.

