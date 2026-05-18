Сборная Украины опубликовала заявку на товарищеские матчи
Андреа Мальдера вызвал двух новичков.
Сборная Украины определилась с набором футболистов на предстоящие товарищеские матчи.
Напомним, что команда встретится с Польшей и Данией.
Также в команде под руководством Андреа Мальдеры будут два новичка, а еще вернутся в состав те, кого не вызывал Сергей Ребров.
Заявка сборной Украины на товарищеские матчи
Вратари:
- Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия),
- Андрей Лунин (Реал, Испания),
- Дмитрий Ризник (Шахтер),
- Руслан Нещерет (Динамо)
Защитники:
- Илья Забарный (ПСЖ, Франция),
- Николай Матвиенко (Шахтер),
- Валерий Бондарь (Шахтер),
- Тарас Михавко (Динамо),
- Эдуард Сарапий (Полесье),
- Виталий Миколенко (Эвертон, Англия),
- Александр Романчук (Университатя, Румыния)
Полузащитники:
- Олег Очеретько (Шахтер),
- Артем Бондаренко (Шахтер),
- Егор Назарина (Шахтер),
- Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия),
- Николай Шапаренко (Динамо),
- Андрей Ярмоленко (Динамо),
- Георгий Судаков (Бенфика, Португалия),
- Геннадий Синчук (Монреаль, Канада),
- Александр Назаренко (Полесье),
- Алексей Гуцуляк (Полесье),
- Виктор Цыганков (Жирона, Испания),
- Руслан Малиновский (Дженоа, Италия),
Нападающие:
- Роман Яремчук (Лион, Франция),
- Матвей Пономаренко (Динамо),
- Артем Довбик (Рома, Италия)
Ранее также свою заявку на ЧМ-2026 опубликовала сборная Хорватии.
