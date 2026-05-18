iSport.ua
Русский Українська
Футбол

У Переса появился соперник на выборах

Энрике Рикельме попробует сместить функционера.
Сегодня, 20:59       Автор: Андрей Безуглый
Энрике Рикельме / Getty Images
Энрике Рикельме / Getty Images

Выборы президента Реала все же не будут безальтернативными, пишет El Confidencial.

По информации издания, глава энергетической компании Cox Energy Энрике Рикельме намерен выставить на выборах свою кандидатуру.

Рикельме якобы понимает, что его шансы против Флорентино Переса невысоки, однако бизнесмен намерен воспользоваться шансом. По его мнению, последние результаты Реала говорят о необходдимости перемен.

Рикельме уже заручился поддержкой нескольких банков, которые гарантировали ему 194 млн евро выплат.

Однако прежде бизнесмену предстоит преодолеть немало бюрократических препятствий, которые, как считается, созданы для безальтернативности выборов. Сред прочего Рикельме должен подать свою кандидатуру в кратчайшие сроки, а также не сможет напрямую связываться с избирателями. Всю рассылку агитационанных материалов берет на себя клуб.

Ранее также сообщалось, что Реал объявил об уходе своего капитана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Калинина успешно стартовала на турнире в Марокко Калинина успешно стартовала на турнире в Марокко
Чемпионат мира по хоккею-2026: Канада и Финляндия добыли разгромные победы Чемпионат мира по хоккею-2026: Канада и Финляндия добыли разгромные победы
Сборная Украины опубликовала заявку на товарищеские матчи Сборная Украины опубликовала заявку на товарищеские матчи
Руководитель Хаас раскрыл планы команды на Гран-при Канады Руководитель Хаас раскрыл планы команды на Гран-при Канады

Видео

Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном
Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал против Бернли, доигровка 29-го тура УПЛ
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Теннис22:00
Калинина успешно стартовала на турнире в Марокко
Европа и мир21:45
Чемпионат мира по хоккею-2026: Канада и Финляндия добыли разгромные победы
Европа20:59
У Переса появился соперник на выборах
Украина20:05
Сборная Украины опубликовала заявку на товарищеские матчи
Формула 119:40
Руководитель Хаас раскрыл планы команды на Гран-при Канады
ЧМ-202618:30
ЧМ-2026: расписание матчей мундиаля
Европа18:15
Лион определился с судьбой Яремчука
ЧМ-202617:35
Звезда сборной Испании пропустит старт ЧМ-2026
ЧМ-202617:02
Сборная Хорватии огласила заявку на ЧМ-2026
Европа16:36
Барселона объявила о новом контракте Флика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK