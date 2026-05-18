У Переса появился соперник на выборах

Выборы президента Реала все же не будут безальтернативными, пишет El Confidencial.

По информации издания, глава энергетической компании Cox Energy Энрике Рикельме намерен выставить на выборах свою кандидатуру.

Рикельме якобы понимает, что его шансы против Флорентино Переса невысоки, однако бизнесмен намерен воспользоваться шансом. По его мнению, последние результаты Реала говорят о необходдимости перемен.

Рикельме уже заручился поддержкой нескольких банков, которые гарантировали ему 194 млн евро выплат.

Однако прежде бизнесмену предстоит преодолеть немало бюрократических препятствий, которые, как считается, созданы для безальтернативности выборов. Сред прочего Рикельме должен подать свою кандидатуру в кратчайшие сроки, а также не сможет напрямую связываться с избирателями. Всю рассылку агитационанных материалов берет на себя клуб.

