Дани Карвахаль в следующем сезоне не сыграет за мадридский Реал.

На официальном сайте испанской команды было опубликовано заявление, что защитник уходит из клуба по окончании текущего сезона.

Добавим, что контракт 34-летнего капитана мадридцев был рассчитан до лета 2026 года, однако внутри клуба никто не предлагал продлить соглашение ветерану команды.

Напомним, что Карвахаль является воспитанником Реала, за карьеру в сливочной команде он завоевал 27 трофеев, включая шесть трофеев Лиги чемпионов, четыре чемпионских титула Ла Лиги и два Кубка Испании.

К слову, гранд Ла Лиги нацелился на партнёра Ярмолюка.

