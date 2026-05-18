iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал объявил об уходе своего капитана

Конец эпохи.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images

Дани Карвахаль в следующем сезоне не сыграет за мадридский Реал.

На официальном сайте испанской команды было опубликовано заявление, что защитник уходит из клуба по окончании текущего сезона.

Добавим, что контракт 34-летнего капитана мадридцев был рассчитан до лета 2026 года, однако внутри клуба никто не предлагал продлить соглашение ветерану команды.

Напомним, что Карвахаль является воспитанником Реала, за карьеру в сливочной команде он завоевал 27 трофеев, включая шесть трофеев Лиги чемпионов, четыре чемпионских титула Ла Лиги и два Кубка Испании.

К слову, гранд Ла Лиги нацелился на партнёра Ярмолюка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Дани Карвахаль

Статьи по теме

Реал нацелился на партнёра Ярмолюка Реал нацелился на партнёра Ярмолюка
Инсайдер раскрыл договорённость между Реалом и Моуринью Инсайдер раскрыл договорённость между Реалом и Моуринью
Реал справился в гостях с Севильей Реал справился в гостях с Севильей
Реалу предложили двух звезд Ман Сити Реалу предложили двух звезд Ман Сити

Видео

Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном
Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал против Бернли, доигровка 29-го тура УПЛ
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Европа16:36
Барселона объявила о новом контракте Флика
Украина16:15
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
Европа14:48
Реал объявил об уходе своего капитана
Европа14:27
Реал нацелился на партнёра Ярмолюка
Европа13:54
Турецкий гранд может перехватить защитника у Тоттенхэма
НБА13:27
В Уорриорз определились с будущим своих ветеранов
Европа12:42
Романо о решении по будущему Симеоне в Атлетико
Европа12:16
Инсайдер раскрыл договорённость между Реалом и Моуринью
Украина11:48
Сборную Украины возглавить иноземный наставник
Европа11:38
Кто покинет Челси после прихода Алонсо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK