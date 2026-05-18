Сборную Украины возглавить иноземный наставник

Тренером стал - Андреа Мальдера.
Сегодня, 11:48       Автор: Валентина Чорноштан
В понедельник, 18 мая, официально было объявлено, что новым тренером сборной Украины по футболу стал Андреа Мальдера.

Добавим, что итальянец стал первым иностранным и 19-м тренером в истории национальной команды, также для Мальдеры это первая работа главным тренером.

Соглашение с 54-летним специалистом заключено на 2 года с опцией продления,  сообщает пресс-служба УАФ.

До возглавления сборной Украины он работал ассистентом Роберто Де Дзерби в Брайтоне и Марселе, а также входил в тренерский штаб Андрея Шевченко, когда он возглавлял сборную Украины.

К слову, Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры.

Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном
