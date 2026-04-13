Иран могут снять с ЧМ-2026. Украина сохраняет шанс попасть на турнир?
Начало чемпионата мира-2026 всё ближе - уже определились участники Мундиаля, но из-за политического напряжения между США и Ираном, Украина сможет получить шанс снова побороться за путёвку на ЧМ.
По имеющейся информации, ФИФА рассматривает сценарий с возможным снятием Ирана и созданием мини-турнира за возможность попасть на Мундиаль.
Transfer News Live со ссылкой на The Athletic заявляет, что участие в дополнительном турнире примут две европейские и две азиатские команды. Среди претендентов из Европы называют Италию.
🚨 Italy could have one last chance to play at the 2026 World Cup. 🌍🇮🇹🤯— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 12, 2026
FIFA are considering a potential playoff in case of non-participation by Iran in the World Cup. 🇮🇷
The playoff could involve:
🔸Two countries from the European zone
🔸Two countries from the Asian zone… pic.twitter.com/tYmSzAGCev
