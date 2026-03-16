Стало известно, кто попал в заявку сборной Украины на мартовские матчи

Ребров огласил заявку.
Сегодня, 14:17       Автор: Валентина Чорноштан

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав, который будет готовиться к мартовским матчам, которые пройдут 26 и 31 марта.

В основной список вошли 26 футболистов. Еще девять игроков находятся в резервном списке.

Состав сборной Украины

Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика, Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер, Донецк), Руслан Нещерет (Динамо, Киев).

Защитники: Илья Забарный (Пари Сен-Жермен, Париж, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — Шахтер, Донецк), Максим Таловеров (Сток Сити, Англия), Виталий Миколенко (Эвертон, Ливерпуль, Англия), Александр Тымчик (Динамо, Киев), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский (оба — Полесье, Житомир).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925, Харьков), Олег Очеретько (Шахтер, Донецк), Георгий Судаков (Бенфика, Лиссабон, Португалия), Руслан Малиновский (Дженоа, Генуя, Италия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все — Динамо, Киев), Алексей Гуцуляк (Полесье, Житомир), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор, Трабзон, Турция).

Нападающие: Владислав Ванат (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Лион, Франция), Матвей Пономаренко (Динамо, Киев).

Резервный список:

Евгений Волынец, Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Александр Назаренко, Игорь Краснопир (все — Полесье, Житомир), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба — Динамо, Киев), Егор Назарина (Шахтер, Донецк), Алексей Сыч (Карпаты, Львов).

Напомним, что сборная Украины проведет матч в качестве хозяина на стадионе Сьютат-де-Валенсия, который находится в Валенсии, Испания.

