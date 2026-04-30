Бенфика установила цену на Трубина

Лиссабонский клуб готов рассмотреть предложения по украинскому голкиперу.
Сегодня, 13:28       Автор: Игорь Мищук
Анатолий Трубин / Getty Images
Лиссабонская Бенфика во время летнего трансферного окна может продать украинского голкипера Анатолия Трубина.

Как утверждает A Bola, в португальский клуб поступило несколько запросов по поводу 24-летнего вратаря и руководство "орлов" готово рассматривать предложения. От продажи украинца лиссабонцы намерены выручить примерно 40 миллионов евро.

Читай также: Трубин стал лучшим игроком матча со Спортингом по версии статистического портала

При этом часть суммы потенциального трансфера должна достаться предыдущему клубу голкипера Шахтеру, который сохранил за собой процент от будущей перепродажи игрока.

В нынешнем сезоне Трубин провел за Бенфику 47 матчей во всех турнирах, пропустив 38 голов, а в 21 поединке сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету голкипера один забитый мяч.

Ранее сообщалось, что Бенфика также рассматривает вариант продажи украинского полузащитника Георгия Судакова.

Статьи по теме

Реал работает над возвращением Моуринью на пост тренера Реал работает над возвращением Моуринью на пост тренера
Барселона хочет продлить аренду вингера Манчестер Юнайтед Барселона хочет продлить аренду вингера Манчестер Юнайтед
Оценка Трубина за пропущенный мяч в матче с Морейренсе Оценка Трубина за пропущенный мяч в матче с Морейренсе
Бенфика с Трубиным и без Судакова разгромила Морейренсе Бенфика с Трубиным и без Судакова разгромила Морейренсе

Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов
Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: определились полуфинальные пары
просмотров
Футбол сегодня: матч Шахтер - Кристал Пэлас и другие полуфиналы Лиги конференций и Лиги Европы
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
просмотров

Последние новости

Украина15:10
Календарь Шахтера: "горняки" проведут первый матч с Кристал Пэлас в полуфинале Лиги конференций
Европа14:58
Манчестер Юнайтед обновил контракт со своим воспитанником
Бокс14:32
Реванш Мейвезера и Пакьяо могут перенести
Европа13:59
Аутсайдер АПЛ распрощался с тренером после вылета в Чемпионшип
Европа13:28
Бенфика установила цену на Трубина
Украина12:40
Сборная Украины получила соперника для июньского спарринга
Лига конференций12:10
Лига конференций: Шахтер встретится с Кристал Пэлас в полуфинале, Райо Вальекано сыграет со Страсбуром
Лига конференций11:55
Шахтер - Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча полуфинала Лиги конференций
Лига Европы11:10
Лига Европы: Ноттингем Форрест примет Астон Виллу, Брага сыграет с Фрайбургом в 1/2 финала
Лига Чемпионов10:55
Дембеле и Гризманн претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
x
