Бенфика установила цену на Трубина

Лиссабонская Бенфика во время летнего трансферного окна может продать украинского голкипера Анатолия Трубина.

Как утверждает A Bola, в португальский клуб поступило несколько запросов по поводу 24-летнего вратаря и руководство "орлов" готово рассматривать предложения. От продажи украинца лиссабонцы намерены выручить примерно 40 миллионов евро.

При этом часть суммы потенциального трансфера должна достаться предыдущему клубу голкипера Шахтеру, который сохранил за собой процент от будущей перепродажи игрока.

В нынешнем сезоне Трубин провел за Бенфику 47 матчей во всех турнирах, пропустив 38 голов, а в 21 поединке сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету голкипера один забитый мяч.

Ранее сообщалось, что Бенфика также рассматривает вариант продажи украинского полузащитника Георгия Судакова.

