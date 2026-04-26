Оценка Трубина за пропущенный мяч в матче с Морейренсе

Гол не помешал украинцу получить высокий балл.
Сегодня, 07:20       Автор: Валентина Чорноштан
Анатолий Трубин / Getty Images

Накануне состоялся матч 31-го тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика сыграла против Морейренсе.

В матче принял участие только один украинец из состава лиссабонской команды, а именно Анатолий Трубин. Его соотечественник Георгий Судаков на поле не вышел, добавим, что он уже третий матч подряд остаётся в запасе.

Трубин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. За 90 минут матча он совершил 32 касания мяча, 3 сейва, пропустил 1 гол, выполнил 6 подборов, допустил 3 потери мяча, а также отдал 22 точные передачи из 25 попыток.

Статистический портал Sofascore оценил игру Анатолия в 7,5 балла, а WhoScored оценил Трубина на 7,1 балла.

Статьи по теме

Бенфика с Трубиным и без Судакова разгромила Морейренсе Бенфика с Трубиным и без Судакова разгромила Морейренсе
Моуринью объяснил, почему Судаков не вышел на поле в матче со Спортингом Моуринью объяснил, почему Судаков не вышел на поле в матче со Спортингом
Трубин стал лучшим игроком матча со Спортингом по версии статистического портала Трубин стал лучшим игроком матча со Спортингом по версии статистического портала
Подвиг Трубина позволил Бенфике обыграть Спортинг Подвиг Трубина позволил Бенфике обыграть Спортинг

Видео

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Мерфи, Аллен и Хокинс вышли в четвертьфинал
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Милан против Ювентуса, Марсель сыграет с Ниццей
просмотров
УПЛ: Карпаты одержали разгромную победу над Рухом
просмотров
Плей-офф НБА: Орландо повел в серии с Детройтом, а Нью-Йорк сравнять счет в серии с Атлантой
просмотров

Последние новости

Европа09:47
Барселона хочет подписать звезду Челси
Европа09:22
Манчестер Сити переписал историю турнира после победы над Саутгемптоном
НХЛ09:06
Кубок Стэнли: Питтсбург неожиданно вырвал победу в серии первого раунда, а Миннесота сравняла счёт в серии
НХЛ08:59
Плей-офф НХЛ: Миннесота одолела Даллас, Филадельфия проиграла Питтсбургу
НБА08:40
Плей-офф НБА: Орландо повел в серии с Детройтом, а Нью-Йорк сравнять счет в серии с Атлантой
НБА08:36
Плей-офф НБА: Миннесота победила Денвер, Нью-Йорк обыграл Атланту
Европа08:21
Миколенко против Вест Хэма получил оценку за игру
Европа08:06
Известны оценки Забарного в матче Лиги 1
Европа07:45
Хавбек Тоттенхэма получил серьёзную травму
Европа07:20
Оценка Трубина за пропущенный мяч в матче с Морейренсе
