Оценка Трубина за пропущенный мяч в матче с Морейренсе

Накануне состоялся матч 31-го тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика сыграла против Морейренсе.

В матче принял участие только один украинец из состава лиссабонской команды, а именно Анатолий Трубин. Его соотечественник Георгий Судаков на поле не вышел, добавим, что он уже третий матч подряд остаётся в запасе.

Трубин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. За 90 минут матча он совершил 32 касания мяча, 3 сейва, пропустил 1 гол, выполнил 6 подборов, допустил 3 потери мяча, а также отдал 22 точные передачи из 25 попыток.

Статистический портал Sofascore оценил игру Анатолия в 7,5 балла, а WhoScored оценил Трубина на 7,1 балла.

