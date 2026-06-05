Марку Силва подписал контракт с командой, где играют украинцы

Лиссабонская Бенфика договорилась о назначении Марку Силвы на пост главного тренера команды. Об этом сообщает The Athletic.

По имеющейся информации, португальский специалист подпишет контракт на два года с опцией продления ещё на один сезон.

Добавим, что 48-летний специалист сменит текущего тренера команды Жозе Моуринью, который, вероятно, возглавит мадридский Реал.

Напомним, что прошлая работа Силвы была в клубе АПЛ Фулхэм, он был тренером дачников с 2021 по июнь 2026.

К слову, Перес назвал тройку кандидатов на трансферы Реала.

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